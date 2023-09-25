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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الإعلام الأمريكي موجه وصدى البلد تسمع لكل الأصوات والآراء.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على منع مذيع أمريكي من قبل حكومة بايدن من إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معقبًا :«الإعلام الأمريكي بيتم فيه توجيهات، أمريكا مفهاش سداح مداح في قنوات بتأيد الجمهوريين والأخرى تؤيد الديمقراطيين، إحنا هنا في قناة بتسمع لكل الأصوات والآراء».

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وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن من حقي أعبر عن رأيي ودعمي لأي شخص على حساباتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا :«معنديش رغبة أمسك العصاية من النص، اللي بقوله هنا بقوله مع أولادي، أنا أقول رأيي بكل حرية».

 

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على منصة «إكس» يدافعون عن مصر ويتحدثون عن الوطن بصورة أكثر من رائعة، أنا عامل حساب على منصة إكس، ولمست حب المواطنين لوطنهم، بكتب تغريدة بشوف عليه تفاعل كبير، كما أن أشرف السعدي من أبرز النشطاء على منصة إكس.

 

ونصح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، لمن يرغب في متابعة الأخبار العالمية بشفافية عليه مشاهدة قناة «فرنسا 24»، مع ضرورة الابتعاد عن قناة بي بي سي البريطانية لأنها أصبحت محطة فاشلة.

 

وأكد أحمد موسى، أن حساباته الرسمية على المواقع معروفة للجميع، وفي بعض الأوقات البعض يسأله عن حقيقة حسابه على منصة أكس، لأنه حساب غير موثق، مشيرًا إلى أنه يعمل على توثيق الحساب لتجنب حدوث أي لبس من قبل المواطنين، كما أن حسابه على الفيس بوك يتجاوز مليون و700 ألف متابع. 

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