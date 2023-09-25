تعليق ناري من أحمد موسى على تعادل الزمالك والمقاولون.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعادل نادي الزمالك مع المقاولون العرب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الزمالك محتاج كتير أوي، لأنه مفيش صفقات، ولديه مشكلة وعجز كبير واضح في مختلف المراكز".

وأشار: "الزمالك مش هو ده الزمالك اللي له جمهور عريق"، مضيفا: "مفيش ماتش الزمالك بيقدمه كويس خلال الفترة الماضية".

وأوضح: "زيزو مكنش واضح ولا باين في الماتش انهارده ورجع لاعب طبيعي، وشيكابالا مش في مستواه نهائيا، وهناك مشاكل كثيرة في نادي الزمالك"، مشددا : "مجلس إدارة الزمالك المقبل يجب أن يجد حل لمشكلات الفريق".