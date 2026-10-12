الحكومة: سنستمع للمواطن بمصارحة وشفافية في منتدى مصر.. وسنجيب على أي نقد

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الهدف الأساسي من منتدى مصر هو الاستماع إلى المواطنين والنقاش بمصارحة وشفافية ونتشارك في مناقشة التحديات.

وقال محمد عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "الحكومة هتعرض ما قامت بتنفيذه، والتحديات المتواجدة، وما لم تقم الحكومة بتنفيذه، ونتشارك معا في الحوار".

وأوضح أن: "جلسات منتدى مصر ستشمل جلسات مع الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين وممثلي مختلف فئات الشعب ومشاركة مباشرة من المواطنين، ولدينا حوالي 8500 مشارك في الجلسات".

ولفت محمد عادل إلى أن: "أي أسئلة توجه للحكومة، بما فيها أسئلة تحمل نقد، سنجيب عنها، وسنستمع لها؛ لتحديد الأولويات للفترة المقبلة“، مضيفا: ”سينتج عن المنتدى مخرجات، وسيتم العمل بناء عليها".

وتابع محمد عادل: "منتدى مصر به أكثر من 15 جلسة حوارية حول مختلف المجالات والقطاعات"، مضيفا: "تجاوزنا 12 مليون مشاهدة على الموقع الإلكتروني، وأكثر من 50 ألف مواطن قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني".