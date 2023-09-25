لسه جديد.. أحمد موسى يعلن عن حسابه على موقع «إكس»| فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أحدث حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تم إنشائها مؤخرا، موضحًا أنه تم إنشاء حساب على منصة «إكس»، تويتر سابقا.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «أنا لسه جديد على منصة إكس، ليا فترة صغيرة، بنشر تغريدات بيكون هناك تفاعل كبير من قبل نشطاء المنصة، كما أن الخطوة المقبلة هي توثيق الحساب منعا لحدوث أي بلبلة لدى المتابعين».

أحمد موسى: لدي حساب على منصة إكس لسه جديد



وتابع: ناس كتير بتسالني عن وجود حساب على منصة إكس يحمل أسمي، موضحًا أنه هذا حسابه بالفعل ولكن يستكمل بعض الإجراءات من أجل توثيقه.



وأوضح أحمد موسى، أن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتجاوز عدد المتابعين أكثر من مليون و700 ألف متابع، مؤكدًا أن هذا الحساب يشهد تفاعلا كبير من قبل النشطاء.

