بعد تعادل الزمالك والمقاولون.. أحمد موسى يوجه رسالة لـ أوسوريو

علق الإعلامي أحمد موسى على تعادل الزمالك والمقاولون العرب، في المباراة التي انتهت منذ قليل، في بطولة دوري النيل.

وأكد الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المقاولون تعادل مع الزمالك في الدقيقة الأخيرة من المباراة، معلقا: «تابعت الشوط الأول، والزمالك يحتاج صفقات عديدة؛ والتعادل اليوم جاء نتيجة وقف القيد للفريق، ووجود عجز في مختف المراكز.



وأشار أحمد موسى إلى أن هذا الفريق ليس الزمالك صاحب الشعبية الذي نعرفه، منوها أن الفترة الماضية تعرض الفريق لأزمات، واللاعبين لم يقدموا ما هو أفضل.

شايف أحمد سيد زيزو

وتابع أحمد موسى: «النهاردة مش شايف أحمد سيد زيزو ولا شيكابالا، وهناك انتقادات كثيرة من الجمهور، لكن السؤال مين كان السبب، مين تعاقد مع المدرب دا، شافوه فين ولا عمل إيه من ساعة ما وصل؟، والنادي اتساب لحد ما بقى كدا، أنا أهلاوي لكني أحب الزمالك يبقى قوي وكل فرق الدوري».



واستطرد أحمد موسى: الحل لأزمات الزمالك مع انتخاب مجلس إدارة جديدة يوم 20 أكتوبر، والنادي لديه مشكلات مالية، ويجب الوضوح والصراحة مع الجمهور.

واختتم: فريق المقاولون ضغط ولعب على الزملك وكان قريب من التهديف في أي لحظة.