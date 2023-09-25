أحمد موسى: كل اللي عملوا توكيلات لترشيح السيسي في الانتخابات شباب.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديوهات ترصد توافد المواطنين بكثافة على مقرات الشهر العقاري لعمل توكيلات لترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "كل هؤلاء يطلبون من الرئيس السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتا: "الشعب له الكلمة العليا في الانتخابات".

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن منظمات المجتمع المدني التي حصلت على موافقات بمتابعة انتخابات الرئاسة 2024 أصبحوا موثقون لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن كل من لديه تصريح بمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 يمكن أن يتابع أي لجنة في مختلف محافظات الجمهورية.

واستطرد أحمد موسى: بوجه الشكر لشباب وسيدات مصر على قيامهم بالتقدم لعمل توكيلات لخوض الرئيس السيسي انتخابات الرئاسة 2024، معلقا: «في الرحاب والشروق ومدينتي لجان انتخابات رئاسية جامدة جدا، وبراهن على الشباب في الانتخابات دي».

وأضاف: "أتمنى أشوف هذه المشاهد في الانتخابات وكل هذه الطوابير في الانتخابات"، موضحا: " «الشباب هم أكبر فئة توافدت اليوم على مكاتب الشهر العقاري؛ لعمل توكيلات خوض الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة 2024، وتلك الفترة تشهد زخما كبيرا في المحال التجارية وطباعة الصور والمقاهي ومحال المأكولات والمشروبات وسيارات الأجرة».

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري لديه ثقة كاملة في القضاء، والقاضي في اللجنة كأنه موجود في محكمة النقض، وأحكام القضاء لا تقبل الانحياز لأحد.

