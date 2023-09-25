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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

6 نصائح لضمان النجاح والتفوق في العام الدراسي الجديد.. تعرف عليها

طلاب
طلاب

أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، أننا أصبحنا نعيش في عالم مليء بالتغيرات السريعة والضغوط اليومية، ويعتبر الطلاب أحد أكثر الفئات عرضة للضغوط والتوترات، فبالإضافة إلى الضغوط الأكاديمية، يواجهون تحديات اجتماعية ونفسية في مرحلة عمرية حساسة، لذا يقع دور الأسرة على وجه الخصوص عاملاً هامًا لمساعدة الطلاب على التعامل مع هذه التحديات وتحقيق النجاح في حياتهم الأكاديمية والشخصية.

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وأوضح الخبير التربوي، أن فترة العودة إلى الدراسة بعد الإجازة تعتبر فترة حساسة للعديد من الطلاب، إذ يجدون أنفسهم في مواجهة انتقال من الإجازة وأوقات الفراغ والاسترخاء إلى الالتزامات الأكاديمية وضغوط الدراسة. لذا يعتبر دور الأسرة في تهيئة الطلاب لهذه الفترة أمرًا بالغ الأهمية.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض النصائح الهامة لضمان النجاح والتفوق في العام الدراسي الجديد، والتي تساعد الأسرة في دعم الطلاب وتحفيزهم للنجاح في العام الدراسي الجديد:

-تعزيز التفاؤل والإيجابية:

يجب على الأسرة تشجيع الطلاب على التفاؤل والنظر إلى العام الدراسي الجديد كفرصة للتعلم والتطور.

-تجاوز الشعور بالقلق والتوتر:

يجب على الطلاب أن يتجاوزوا الشعور بالقلق والتوتر ويستفيدوا من هذه الفترة لبدء تحديات جديدة.

-تقديم الدعم :

يجب مساعدة في التعامل مع أي ضغوط أو قلق يمكن أن يواجهوها في الدراسة.

-تقديم المكافآت والتحفيز:

يجب استخدام نظام المكافآت والتحفيز المعنوي للتفوق الأكاديمي.

-تعزيز التنوع والاهتمامات الشخصية:

دعم اهتمامات الطلاب المختلفة واكتشاف مواهبهم.

-تشجيع على التنظيم وإدارة الوقت:

مساعدة الطلاب في تطوير مهارات التنظيم وإدارة الوقت.

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