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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب والمعلمين.. خبيرة تربوية توجه تعليمات مهمة قبل بداية العام الدراسي

طلاب
طلاب

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أهمية تهيئة الطلاب في العودة للدراسة، من خلال البدء في تنظيم ساعات النوم والاستيقاظ صباحا وعدم السهر ليلا، مع تنظيم وتعديل نوعية الغذاء المتناول، بالإضافة إلى تحديد ساعات الجلوس واللعب بالأجهزة الالكترونية، مشيرة إلى انه يجب تقليص اوقات الاستخدام واللعب بها.

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خبير تعليم يوضح كيفية تهيئة الأبناء نفسيا وعلميا للعودة إلى الدراسة

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وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وسائل الإعلام تعد من أقوى الأدوات التي تسهم في توجيه وتثقيف الجمهور بشكل عام، وفيما يتعلق بالعودة إلى المدارس بشكل خاص، موضحة أن التحديات والاستفسارات التي يمكن أن يواجهها الطلاب أثناء هذه الفترة تستدعي دورًا فعالًا لوسائل الإعلام في توجيههم ومساعدتهم على التكيف مع العودة إلى البيئة الدراسية.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن التفاعل المنطقي والفعال بين المعلمين والطلاب له دور بالغ الأهمية في عملية التعليم، مشددة على ضرورة تجهيز المعلمين بأساليب تفاعلية وبناءة تعزز من تطوير شخصيات الطلاب، وتشجيعهم وتوجيههم نحو الاستكشاف والابتكار بأسلوب يجمع بين التفاعل والنشاط.

وشددت الدكتورة سامية خضر، على ضرورة تعزيز الاهتمام بتنمية شخصية الطلاب مع تعزيز الاهتمام بالجوانب السلوكية، والشخصية لهم، ورصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف، والعمل على علاجها، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتقييم ميول واتجاهات الطلاب، وتشجيع المعلمين على إكساب الطلاب مهارات التفكير الناقد، والابتكاري، والإبداعي، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك بعض النقاط الرئيسية التي يجب أن تؤخذ في اعتبار المعلمين عند تحفيز الطلاب للدراسة والاستذكار بطريقة أسهل:

-التعرف على احتياجات الطلاب:

يجب على المعلمين فهم احتياجات الطلاب واهتماماتهم لتوجيه الحوارات والنشاطات بشكل يلبي تلك الاحتياجات.

-إنشاء بيئة تعليمية مشجعة:

يجب توفير بيئة تعليمية تشجع على المشاركة والتفاعل وتعزز من مشاعر الأمان والثقة بين المعلم والطلاب.

-استخدام أساليب تفاعلية:

يمكن استخدام أساليب متنوعة مثل المناقشات الجماعية، والأنشطة الجماعية، والألعاب التعليمية لجذب انتباه الطلاب وتشجيعهم على المشاركة.

-تشجيع التفكير النقدي:

يشجع على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات من خلال المناقشات والأنشطة التفاعلية.

-التفهم والصداقة:

بناء علاقات صحيحة وداعمة بين المعلمين والطلاب يلعب دورًا هامًا في تحفيز الطلاب على المشاركة والتفاعل بإيجابية.

-تعزيز الابتكار والإبداع:

يجب تشجيع الطلاب على التفكير خارج الصندوق وتطوير قدراتهم الإبداعية.

-متابعة وتقييم الأداء:

من المهم مراقبة أداء الطلاب وتقييم تطورهم لضمان استمرار تحسين العملية التعليمية.

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