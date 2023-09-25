رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك منذ انتهاء فترة تسجيل رغبات الطلاب والتي استمرت لمدة 10 أيام حتى يتمكن كل الطلاب من تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق دون إعاقات إلكترونية بسبب الضغط على الشبكة الإلكترونية.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة (الصناعي، الزراعي، التجاري، …) ونظاميها الـ (3-5) سنوات المتقدمين بأوراقهم لمكتب التنسيق معرفة أسماء الكليات المرشحين للدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 من خلال لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 (من هنا) وذلك بإدخال كافة المعلومات اللازمة.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وكان قد اغلاق باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية قد يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 سبتمبر 2023 حيث تم مد فترة تسجيل الرغبات لضمان تسجيل الطلاب في استمارة التنسيق من كافة محافظات الجمهورية وذلك نظرا لكبير عدد الطلاب هذا العام عن العام الماضي.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــا.

- يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

- يقوم الطالب باختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

موعد إعلان تنسيق طلاب الدبلوم الفني 2024

أكد مكتب تنسيق الجامعات الإلكتروني التابع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدني للقبول في الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية سيتم إعلانه خلال الأيام المقبلة وذلك لأن توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المتاحة لهم يستغرق عادة فترة أكبر نظرا لكبر عدد الطلاب المتقدمين وتحديد بنسبة 10% فقط لهم من الأماكن الشاغرة في الكليات.

وعقب إعلان النتيجة يمكن للطلاب أما التقديم في الكليات التي تم ترشيحهم إليها من خلال مكتب التنسيق أو التقديم في تنسيق تقليل الاغتراب الذي ستحدد له وزارة التعليم العالي موعد رسمي لفتح باب التقديم وغالبا من يكون في غضون 72 ساعة فقط من إعلان نتائج التنسيق بشكل رسمي.