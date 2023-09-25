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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. يترقب العديد من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور، بقلق شديد، موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والتي من المتوقع ظهورها خلال ساعات قليلة.

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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ينتظر عدد كبير من طلاب الشهادات الفنية 2023 الاعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 للقبول بالكليات والمعاهد المصرية 2023

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويبحث طلاب الشهادات الفنية المختلفة عن رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2023، في تنسيق الكليات والجامعات 2023/2024، مما يدفع الطلاب إلى البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية، حيث أصبح هذا الموعد محل اهتمام كبير على محركات البحث.

رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، من الكلمات التي زاد البحث عليها عبر محركات البحث المختلفة، خاصة منذ انتهاء تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

طلاب الدبلومات الفنية 2023

رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. حيث يرغب طلاب الدبلومات الفنية 2023 وأولياء الأمور في الاطلاع على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وذلك بالتزامن مع انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2023، في تنسيق الكليات والجامعات 2023/2024، مما يدفع الطلاب إلى البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر شبكة الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

-يتم الدخول على موقع تنسيق الدبلومات من خلال الضغط هنــا .

-ويتم كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

-ثم يوضع الرقم السري الخاص بالطالب ويحصل على نتيجته فور الإعلان عنها من قبل الوزارة.

رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن الحصول على نتيجة التنسيق من هنا فور إعلانها : https://nategafany.emis.gov.eg/

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر، إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023 للطلاب بعد غلق موقع تلقي رغبات الالتحاق في الكليات والمعاهد من ضمن تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023 بمدة 72 ساعة كحد أقصى، كما سوف يتم إعلان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد الموجدة من ضمن تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023.

وكان من المقرر أن يتم غلق موقع التنسيق أمام تسجيل رغبات الطلاب يوم الخميس الماضي الموافق 14-9-2023، لكن تم المد على يكون موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية في تمام الساعة السابعة من مساء الاربعاء الماضي الموافق 20 سبتمبر 2023.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتتصدر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 اهتمام بحث آلاف الطلاب بالمرحلة الثانوية الفنية، خاصةً للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات من خلال الدبلوم (التجاري والصناعي والزراعي).

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويهتم الطلاب بالبحث عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، موعد انتهاء تسجيل الرغبات، رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023، لجميع تخصصات الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات، وماهو الورق الذي تطلبه الجامعة من طالب الدبلوم الفني للالتحاق بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد عقب ظهور نتيجة  تنسيق الدبلومات الفنية 2022:

يتقدم الطلاب على الكليات المعاهد التي ترشحوا لها بعد الإعلان عنها ببعض الأوراق التي يجب تجهيزها، وتتمثل في:

-تحضير استمارة شهادة الدبلوم الفني التي يحصل عليها الطالب من المدرسة.

-أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

-صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

-6 صور شخصية.

-نموذج 6 جند للشباب.

-وشهادة الحصول على لقاح كورونا.

-ملف بلاستيكي لوضع الأوراق المطلوبة به، وتقديمها إلى الكليات والمعاهد التي تم الترشح لها مع طبع بطاقة الترشيح.

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