خبير تعليم يوضح كيفية تهيئة الأبناء نفسيا وعلميا للعودة إلى الدراسة

أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، يتزايد اهتمام الآباء بالبحث عن الاستراتيجيات الفعالة لتحفيز أبنائهم على الدراسة بانتظام وزيادة انتباههم أثناء العام الدراسي، لان هذا الوقت يعتبر مناسبة مهمة لإطلاق سراح إمكانيات الطلاب وتعزيز رغبتهم في التعلم.

وأوضح الخبير التربوي، أن بداية العام الدراسي الجديد دائمًا مثيرة ومليئة بالفرص، حيث يعتبرها الطلاب فرصة لبدء تجربة تعليمية جديدة، ويجب على الطلاب الابتعاد عن الشعور السلبي بالإرهاق والتعب والنظر إلى الجانب المشرق والإيجابي للعام الدراسي الجديد، ولذلك طالب الطلاب بالعودة إلى جو الدراسة بتفاؤل وحماس، لانها فرصة لتوسيع دائرة المعارف والتعرف على أصدقاء جدد واستكشاف مواد دراسية جديدة.

وأضاف رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن الاهتمام الجاد والتفهم من الآباء يمكن أن يكونان دافعًا قويًا لضمان عام دراسي سعيد ومتفوق، ونجاح تهيئة الطلاب وتحفيزهم للعودة للدراسة.

وأشار الدكتور رضا مسعد، إلى أن هناك بعض النصائح والأفكار الفعالة التي تساعد أولياء الأمور في تحفيز أبنائهم للدراسة والاستذكار بطريقة أسهل:

-التحفيز والإشادة:

يجب على الآباء تشجيع أبنائهم وتقديم الإشادة عند تحقيقهم النجاحات الصغيرة أو المكاسب الأكاديمية، هذا يعزز شعور الطلاب بالثقة بأنفسهم.

-إنشاء بيئة مناسبة:

يجب على الآباء تهيئة مكان هادئً ومريح للدراسة في المنزل، حيث يمكنهم التركيز دون تشتيت.

-تعيين أهداف محددة:

مساعدة أبنائنا الطلاب في تحديد أهداف دراستهم والخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيقها والتركيز على الأولويات.

-جدول زمني منظم:

مساعدة الطلاب في إعداد جداول زمنية تحدد أوقات الدراسة والمراجعة.

-تحفيز الفضول:

يجب تشجيع الطلاب على طرح الأسئلة واستكشاف الموضوعات التي يجدها مثيرة للاهتمام.

-المشاركة في الأنشطة:

يجب تقديم المساعدة عند الحاجة وتشجيع الطلاب علي التفاعل في الأنشطة الطلابية.

-تعزيز الصحة الجسدية:

تشجيع ممارسة النشاط البدني والتغذية الصحية السليمة ليساهم في تعزيز النشاط العقلي والتركيز.

-التشجيع على الاستراحة:

تذكير الطلاب بأهمية أخذ استراحات قصيرة خلال فترات الدراسة الطويلة لتجنب التعب والتشتيت.

-تعزيز المهارات الاجتماعية:

معرفة كيفية التعامل مع الزملاء وحل النزاعات بشكل بناء يساعد في تحسين أدائهم الأكاديمي.