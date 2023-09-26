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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أغرب زفة في مصر تتصدر التريند.. العريس والعروسة سايقين سكوتر كهربائي| شاهد

أغرب زفة في مصر تتصدر
أغرب زفة في مصر تتصدر التريند.. العريس والعروسة سايقين سكوتر

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك”، مقطع فيديو، يوثق واحدة من أغرب زفة في مصر حفلات الزفاف

أغرب زفة 

ظهر في مقطع الفيديو كلا من العريس والعروسة يقودان “سكوتر كهربائي” أمام 3 سيارات وبجوراهما رجل يركض، وذلك على أحد الطرق السريعة. 

وبينما أشار البعض إلى أن الفيديو التقط في لحظات، ثم عاد العريس وعروسته إلى سيارة الزفاف؛ اختلفت ردود الأفعال حول المقطع. 

ردود الأفعال على أغرب زفة في مصر

رأى البعض في التعليقات حول مقطع الفيديو، أنه يوثق لحظات سعادة وكوميدية تجمع بين العروسين والمقربين منهما، بينما رآه آخرين استهتارا بحياتهما وحياة الآخرين على طريق عام. 

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو: “جُمال جدا”، “تحفة حقيقي”، “التغيير مطلوب”، “الإقبال هيزيد على الاسكوتر”، “الله يحفظهم ويحفظ الناس”، “بيعرضوا حياتهم للخطر بجد”. 

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