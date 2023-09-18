البحيري يتألق بـ ديفيليه وخاص لـ 6 أميرات على هامش مهرجان عروس الخليج.. صور

تألق مصمم الأزياء المصري العالمى هاني البحيري بديفيليه وعرضا خاصا أقتصر الحضور فيه على 6 أميرات من الأسر المالكة وصديقاتهن من دول الخليج وزوجات السفراء العرب.

وأقيم ديفيليه البحيري ضمن مشاركته للعام الثالث على التوالي بفعاليات مهرجان "عروس الخليج" والذي أقيم على مدى 5 أيام متتالية برعاية الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم داخل قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي وتنظيم سما ميراج بمشاركة عدد كبير من كبار مصممي الأزياء العالميين من دول لبنان والإمارات وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وكان البحيري قد شارك مؤخرا في أول عرض أزياء تراثي أقيم تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية وذلك علي هامش معرض تراثنا كمبادرة من المصمم المصري العالمي لدعم الذوق و الصناعة المصرية من خلال مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن لديهم هذا النوع من فن صناعة الملابس التراثية المصرية للخروج بمنتج عصري يضاهي المنتجات العالمية.

كما تألقت: "أيقونة الرياضة" لذوى القدرات الخاصة دينا طارق بطلة العالم في السباحة والجمباز وكرة تنس الأرضي بفستان زفاف من تصميم الفنان هاني البحيري تألقت به ضمن فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لملتقى لمؤسسة "أولادنا" التي أقميت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأعلن البحيري خلال الملتقى تبنيه لجميع ملابس وإطلالة دينا طارق خلال تمثيلها المشرف لاسم مصر بمختلف المحافل الدولية والمحلية.

يعد هاني البحيري سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا حيث شارك مؤخرا في أسبوع باريس للموضة العالمية لصيف وربيع 2021 أون لاين نظرا للإجراءات الإحترازية التي فرضتها أزمة فيروس "كورونا" على مهرجانات الموضة العالمية.

كما يعد أول مصرى يشارك بأسبوع الموضة الاسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة الى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان الى جانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحي" و ليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.



كما انفرد" البحيري" للعام الثالث على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، و الذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.

وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

وفوجئ الجميع من متابعي الموضه العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.

كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح ال "اورينتال فاشون شو" .

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