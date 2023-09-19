عروس طلخا تثير جدلا على السوشيال بسبب تكاليف حفل وفستان زفافها.. القصة الكاملة

أثارت إحدى الفتيات، والمعروفة بـ “عروسة طلخا”، جدلًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك“، وذلك بعد الفرح الأسطوري الذي أحياه مجموعة المطربين المشهورين

في الوسط الفني لحفل زفافها ، واحدثت ضجة كبيرة غلي السوشيال ميديا بسبب الانفاق الكبير المبالغ فيه في تماليف خفل زفافها .

البداية كانت عندما تطرق العريس حسام الصياد 32 عاما ، إلى فكرة حضور أكثر من مطرب حفل الزفاف، مشيرا إلى أنها جاءت بالاتفاق مع زوجته، على أن يختار كل منهما المطرب المفضل لديه،

واحتفلت العروس سلمى فايد، بحفل زفافها وسط الأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن سعادتهم بحفل زفاف العروس، وامتدحوا إطلالتها الساحرة خلال حفل الزفاف، حيث تصل تكلفة فستان الزفاف 300 ألف جنيه مصري، كما أطلت أختها الصغرى سارة فايد، بإطلالة أخرى أنيقة.

وبلغت تكلفة حفل عروس طلخا الأشهر حتى الآن فى مصر، مبلغ ما بين 10 إلى 12 مليون جنيه مصري، كما تم التجهيز والاستعداد لإقامة الحفل الأسطورى منذ العام الماضى.

ولم تتوقع «سلمى» أن يتحول زفافها، إلى تريند «السوشيال ميديا»، يتحدث عنه الكبار والسيدات والأطفال: قائلة «تعبنا أوي في الفرح، وكنا مبسوطين بين أهلنا وحبايبنا، ومتوقعناش إن الموضوع يبقى تريند».

كما شهد فقرات غنائية عديدة حفل الزفاف عروسه طلخا بمحافظة الدقهلية ، والتى تفاجأت بها العروس بشكل كبير. حيث أحيا الحفل الفنان تامر حسني، وائل جسار، محمد حماقي، رضا البحراوي، أحمد شيبة، وحمادة هلال. ويقضى العروسان شهر العسل الخاص بهما، فى جزيرة المالديف.