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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دخل جينيس برقمين.. مفاجأة صادمة بشأن هدية طلبها أطول رجل بالشرقية

مفاجأة صادمة بشأن
مفاجأة صادمة بشأن هدية طلبها أطول رجل في الشرقية

عندما حصل برفقة شقيقته منذ عامين على 5 أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام العالمية، طلب محمد شحاتة عبد الجواد، أطول رجل في محافظة الشرقية وشقيقته هدى شحاتة عبد الجواد والمعروفين بـ" عملاقي الشرقية" حينئذ في تصريحات “توفير سيارة لهما لتسهيل تنقلهما”. 

لم يتحقق مطلب عملاقي الشرقية حتى وفاة هدى شحاتة عبد الجواد، بعد ثلاثة شهور من دخولها موسوعة جينيس بـ 3 أرقام قياسية، تمثلت في: أكبر يد امرأة 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى، وأكبر قدم امرأة 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة  بـ236.3 سنتيمتر.

أطول رجل 

وما زال إعلان مقدم المحتوى، جو حطاب عن زيارته الثانية وتقديمه هدية إلى محمد شحاتة عبد الجواد، أطول رجل في محافظة الشرقية والحاصل على رقمين قياسيين، هما: أوسع مدى لذراعي رجل  بـ250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل بـ31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى، منذ أيام يثير إعجاب الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتي الساعات الحالية. 

وقال مقدم المحتوى الشهير “جو حطاب” عبر “فيسبوك”: “اشترينا سيارة لعملاق مصر ، محمد واخته الله يرحمها حطموا ٥ أرقام قياسية، ولكن كان لازم نزور محمد ونعطيه هدية صغيره ونفرح أمه كمان” موجها الشكر إلى مقدم المحتوى كريم السيد. 

عملاق الشرقية 

من جانبه، علق محمد شحاتة عبد الجواد على الهدية بتوجيه الشكر لمقدمها، مؤكدا أنه لا يناسبه سوى سيارة بمواصفات خاصة لعملقة جسده ليستطيع الدخول فيها حيث يعاني من خلل فى الغدة النخامية والوظائف الهرمونية مما تسبب له في طول مفرط وضخامة في الجسد والصوت، إضافة إلى الآلام متكررة بالرأس والظهر والقدم، ولا يقدر على القيام بأعمال شاقة، وما زالت ترعاه والدته حتي الآن حيث يقيم في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية. 

مفاجأة صادمة بشأن هدية طلبها أطول رجل في الشرقية 
مفاجأة صادمة بشأن هدية طلبها أطول رجل في الشرقية 

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دخل جينيس برقمين.. مفاجأة صادمة بشأن هدية طلبها أطول رجل بالشرقية

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