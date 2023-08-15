الحاصل على الرقم القياسي بموسوعة جينيس: بدأت الرياضة كهروب من الواقع

كشف عمر عبد القادر، الحاصل على الرقم القياسي من موسوعة جينيس في الثنائيات العضلية، تفاصيل حصوله على الرقم القياسي، قائلا: إنه منذ بداية الحادث الذى تعرض له فى عام 2016 وهو يحاول تدريجيا للجوء إلى الرياضة من اجل المرور من الحالة النفسية الخاصة بالإكتئاب، مشيرا إلى أن الرياضة فى البداية له كانت هروب من الواقع.

وأضاف خلال حواره عبر زووم ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”: “بدأت الدخول فى أكثر من بطولة فى مختلف الرياضيات مثل السباحة والكروس فيت، ومنذ حوالي عام فكرت فى فكرة الرقم القياسي، وخاطبت موسوعة جينيس وأبدوا إهتمام شديد بالفكرة والرحلة، وبالفعل قمت بتحطيم الرقم القياسي ب161 عدة”.

وتابع: “أتي لي دعم كبير جدا من أهلي وأخواتي وأصدقائي، والكباتن، والرياضة كانت من أجل أن أكتشف نفسي من أول وجديد”.