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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

صدى البلد

في سابقة تعد الأولى من نوعها، أثارت امرأة أمريكية تدعى إيرين هونيكوت الكثير من الجدل، وذلك بتحطيمها رقما قياسيا عالميا في موسوعة جينيس لأطول لحية، بمعدل قياسي بلغ 25.5 سم.

وقالت الموسوعة إن المرأة مصابة بمتلازمة تكيس المبايض، وقد نمت لحيتها بعد التخلي عن روتينها اليومي للحلاقة 3 مرات يوميا.

ولم تكن متلازمة المبيض المتعدد التكيسات الحالة الصحية الوحيدة، حيث تم القيام ببتر النصف السفلي من ساقيها، وذلك بعد إصابتها بعدوى بكتيرية.

وأضافت أن أقنعة الوجه الواقية التي كانت منتشرة خلال كورونا أعطتها فرصة لبناء ثقتها في تنمية اللحية.

امرأة أميركية متلازمة تكيس المبايض تكيس المبايض موسوعة جينيس

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