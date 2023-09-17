الري: محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف ستدخل موسوعة جينيس.. فيديو

كشف الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزرة الري والموارد المائية، تفاصيل محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف.

وقال الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزرة الري والموارد المائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: المحطة من المشروعات المهمة في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي".

وأضاف الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزرة الري والموارد المائية،: "محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف، أكبر من محطة بحر البقر"، مشيرا إلى أنها ستدخل موسوعة جينيس، لتزيح محطة بحر البقر من قائمة أكبر محطة معالجة في العالم.

وأشار الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزرة الري والموارد المائية،: "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعالج مياه الصرف الزراعي، لإعادة استخدامها للري مرة أخرى"، موضحا: "محطة الحمام تقع في غرب الدلتا".

وشدد الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزرة الري والموارد المائية، على أن مثل هذه المشروعات لتحقيق الأمن الغذائي واستصلاح أراضي جديد، كما أنها تمثل مشروعات تنموية واللجوء إلى إعادة الاستخدام كمورد مائي مهم للدولة".