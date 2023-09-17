عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري: محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف ستدخل موسوعة جينيس.. فيديو

محمد غانم
محمد غانم

كشف الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزرة الري والموارد المائية، تفاصيل محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف.

txt

الري: حريصون على توفير المياه للمشروعات البترولية بأسيوط ودمياط

txt

الري: تعاون مع جنوب السودان لإنشاء خزانات لـ الأمطار لتوفير مياه الشرب

وقال الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزرة الري والموارد المائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: المحطة من المشروعات المهمة في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي".

 

وأضاف الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزرة الري والموارد المائية،: "محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف، أكبر من محطة بحر البقر"، مشيرا إلى أنها ستدخل موسوعة جينيس، لتزيح محطة بحر البقر من قائمة أكبر محطة معالجة في العالم.

 

وأشار الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزرة الري والموارد المائية،: "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعالج مياه الصرف الزراعي، لإعادة استخدامها للري مرة أخرى"، موضحا: "محطة الحمام تقع في غرب الدلتا".

 

وشدد الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزرة الري والموارد المائية، على أن مثل هذه المشروعات لتحقيق الأمن الغذائي واستصلاح أراضي جديد، كما أنها تمثل مشروعات تنموية واللجوء إلى إعادة الاستخدام كمورد مائي مهم للدولة".

 

الري إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي اعادة استخدام مياة الصرف الإعلامية عزة مصطفى الدكتور محمد غانم محطة الحمام لمعالجة مياة الصرف محطة الحمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

الخير على الأبواب بعد قرار الزيادات| بشرى للقطاع الخاص.. وهذا موعد صرف المرتبات بالعلاوات الجديدة

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

عنتيل مدينة نصر لـ النيابة: كل ما حدث في الصيدلية كان بالرضا

ترشيحاتنا

المستشار الألماني يعلن شرط بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات المتاحة لطلاب التعليم الصناعي

بكين صادقة.. اعتراف صادم من البنتاجون بشأن المنطاد الصيني

بعد كارثة فيضانات ليبيا.. الري: تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من السيول

وزير الصحة يبحث الفرص الاستثمارية في مجال الأشعة مع شركة أسترالية

الري: محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف ستدخل موسوعة جينيس.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. مايان السيد تثير إعجاب جمهورها بفستان جديد

بخصر منحوت.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة لافتة

تحصين ضد الفكر المتطرف| كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

داخل البحر.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ