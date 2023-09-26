مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

أعربت مصر، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الهجوم الإرهابي ضد القوات البحرينية المشاركة في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وأكدت تضامنها مع مملكة البحرين في الحادث.



وقالت وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء ونشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الآثم الذي قامت به جماعة الحوثي ضد قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين، والتي تتواجد ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وهو ما أسفر عن استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى أثناء تأديتهم لمهام الواجب الوطني".



وتابع البيان: "قدمت مصر بخالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين الشقيقة، قيادةً وشعباً، ولذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".



وأضاف: "أكدت مصر على تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر"، داعية إلى "ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره، ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية الشقيقة".