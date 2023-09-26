رسالة تحفيزية من فرج عامر إلى لاعبي نادي سموحة

وجه المهندس فرج عامر رسالة تحفيزية إلى لاعبي نادي سموحة قبل مباراتهم اليوم، الثلاثاء، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب فرج عامر: "تمنياتي لسموحة بالفوز اليوم في مباراته أمام بلدية المحلة باستاد المحلة اليوم".

ووافقت إدارة النادي الأهلي على رحيل عبد الله البستنجي، مدافع فريق 2005، والذي تم تصعيده مؤخراً للفريق الأول لكرة القدم إلي سموحة بنظام الإعارة لمدة موسمين.

وقام اللاعب بتمديد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة أربعة مواسم قبل أن يوقع على عقود الإعارة إلى سموحة لمدة موسمين.

البستنجي ينتظم في التدريبات

وينتظم عبد الله البستنجي في تدريبات فريقه الجديد اليوم بعد الحصول على إذن من قطاع الناشئين ومدربه علاء عبده في فريق 2005.