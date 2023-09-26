ضبط 46 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 46 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كل السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، حيث أسفرت عن ضبط 46 مخالفة، منها 37 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين “إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات”، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 9 مخالفات “عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر - ذبح خارج السلخانة”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.