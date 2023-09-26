عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: سوق العمل ينتظر مئات الآلاف ممن يعملون في مجال الرقمنة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدول التي تشبه ظروفها ما تعيشه مصر،  ليس لديها سوى أفكار لحل مسائل وتحديات الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة السويس، قبيل انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: «أعتبر الـ10 سنوات الماضية مرحلة انتقالية لسد الثغرات والفجوات التي كانت بكل قطاعات الدولة».
و وأوضح الرئيس، أن فرص عمل الشباب الذين يلتحقون بكلية الآداب والحقوق غير كافية، والجميع يعرف هذه المعلومة منذ نحو 15 عامًا، متابعًا «إحنا كدولة عملنا إيه علشان نقنع ولادنا وبناتنا وأسرهم أنهم ما يستهدفوش الشهادة بس، وكإنه بيخلص ذمته من ابنه ويقوله أنا علمتك».

إقبال كبير على تحرير توكيلات ترشيح الرئيس السيسي بالبحر الأحمر

إحنا مش في معزل عنهم.. الرئيس السيسي للمسئولين: لازم الناس تعرف بنعمل إيه

سوق العمل ومجال الرقمنة

وأضاف الرئيس السيسي: « لما علمت ابنك، الـ4 سنوات اللي أخدهم من عمره دول هي الفرصة المتاحة للأسرة أو الجامعة لتشكيل شخصية قادرة على البحث عن فرصة عمل جيدة».

وتابع رئيس الجمهورية «إحنا كلنا عارفين إنه في كتير من التخصصات يتمّ تدريسها وتستوعب حجم كبير من أبناء الثانوية، لكنها فرص العمل بها منعدمة أو محدودة، وفي نفس الوقت سوق العمل ينتظر مئات الآلاف ممن يعملون في مجال الرقمنة داخل مصر وخارجها».
 

السيسي تحديات الدوله المجلس الاعلى للجامعات جامعة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

سبب بكاء أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري

ترشيحاتنا

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023 .. للأحباب وللأقارب

السيسي: المواطن يجب أن يعرف حجم الإنفاق في البنية التعليمية

بمشاركة الأهلي.. طرح تذاكر كأس العالم للأندية على موقع الفيفا

السيسي يعلن مفاجأة من صندوق تحيا مصر لـ إنشاء 17 جامعة تكنولوجية

نصف التكلفة.. السيسي : مستعد أشارك في بناء الجامعات التكنولوجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بالناى السحرى

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

فيديو

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ