الرئيس السيسي: سوق العمل ينتظر مئات الآلاف ممن يعملون في مجال الرقمنة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدول التي تشبه ظروفها ما تعيشه مصر، ليس لديها سوى أفكار لحل مسائل وتحديات الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة السويس، قبيل انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: «أعتبر الـ10 سنوات الماضية مرحلة انتقالية لسد الثغرات والفجوات التي كانت بكل قطاعات الدولة».

و وأوضح الرئيس، أن فرص عمل الشباب الذين يلتحقون بكلية الآداب والحقوق غير كافية، والجميع يعرف هذه المعلومة منذ نحو 15 عامًا، متابعًا «إحنا كدولة عملنا إيه علشان نقنع ولادنا وبناتنا وأسرهم أنهم ما يستهدفوش الشهادة بس، وكإنه بيخلص ذمته من ابنه ويقوله أنا علمتك».

سوق العمل ومجال الرقمنة

وأضاف الرئيس السيسي: « لما علمت ابنك، الـ4 سنوات اللي أخدهم من عمره دول هي الفرصة المتاحة للأسرة أو الجامعة لتشكيل شخصية قادرة على البحث عن فرصة عمل جيدة».

وتابع رئيس الجمهورية «إحنا كلنا عارفين إنه في كتير من التخصصات يتمّ تدريسها وتستوعب حجم كبير من أبناء الثانوية، لكنها فرص العمل بها منعدمة أو محدودة، وفي نفس الوقت سوق العمل ينتظر مئات الآلاف ممن يعملون في مجال الرقمنة داخل مصر وخارجها».

