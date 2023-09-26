إحنا مش في معزل عنهم.. الرئيس السيسي للمسئولين: لازم الناس تعرف بنعمل إيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم الاستثمار والتطور الذي شهده قطاع التعليم، حدث خلال فترة صعبة، وهي فترة مواجهة العديد من التحديات والإرهاب، من أجل تحقيق الاستثمار.

وأضاف "الرئيس السيسي" خلال كلمته في فعاليات جلسة حكاية وطن، مصر واجهت العديد من التحديات لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الدولة، ولكن في ظل تلك الظروف نجحنا في تحقيق الاستثمار في كافة القطاعات.

واسترسل:" لازم الناس تعرف حجم الاستثمار واللي إحنا بنعمله..إحنا مش في معزل عنهم ولازم الناس تعرف أننا حققنا الاستثمار في ظل التحديات التي تواجهنا".

