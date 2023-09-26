رئيس جامعة سوهاج: الرئيس السيسي بنى مصر الجديدة وطور حياة المواطن

قال حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الرئيس السيسي وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي، وذلك منذ توليه حكم البلاد، منوها بأن الرئيس السيسي وجه بزيادة عدد الجامعات، ليتناسب مع الزيادة السكانية.

وأضاف "حسان النعماني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن عدد الجامعات المصرية وصل إلى 96 جامعة، بالإضافة إلى إنشاء الجامعات التكنولوجية، مشيدا بمدى اهتمام الرئيس السيسي بالتعليم العالي والطلاب.

واسترسل: الرئيس السيسي لو يوجه ببناء الجامعات فقط، بل يعمل على تطوير الجامعات والطلاب واعضاء هيئة التدريس، مؤكدا على أن الرئيس السيسي هو من بنى مصر الجديدة، عن طريق تحسين وتطوير حياة المواطن المصري.

ولفت إلى ان الرئيس سيقوم بتكريم عدد من الطلاب في الإسماعيلية أوائل الجامعات المصرية لأول مرة في تاريخ مصر.