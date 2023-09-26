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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشناوي: الجامعات الأهلية تجربة عبقرية والقيادة السياسية أولتها اهتماما واضحا

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة

قال محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إن التعليم العالي والجامعات المصرية حصلوا على اهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية والرئيس السيسي، حيث إننا أصبحنا نمتلك ما يقارب من 95 جامعة.

وأضاف "محمد الشناوي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن الدولة تمكنت من إضافة 45 جامعة خلال أقل من 7 سنوات، كما أن الدولة اهتمت بالبنية التحتية والبحث العلمي والمناهج العلمية بسوق العمل.

واسترسل: مصر أصبحت رقم 24 على مستوى العالم، من حيث الأبحاث العلمية المقدمة، وذلك دليل على مدى اهتمام الدولة بالتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا على أن فكرة وتجربة الجامعات الأهلية كانت عبقرية، حيث تمكنت من إنشاء جامعات مصرية غير هادفة للربح، تضم برامج تعليمية يحتاجها سوق العمل.

ولفت إلى أن جامعة الجلالة بها أكثر من 12 شهادة مشتركة، ونأمل أن نصل إلى 45 شهادة، مؤكدا على أن كافة الجامعات الأهلية جامعات من الجيل الرابع والخامس، وذلك بفضل البنية التحتية القوية.

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