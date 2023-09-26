تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وإعلان بدء مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة الدبلوم الصناعي، الدبلوم الزراعي، الدبلوم التجاري) ونظاميها المختلفين " الدبلومات الفنية ٥ سنوات ، الدبلومات الفنية ٣ سنوات .

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2023 بعد الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ التقديم الي مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية من خلال الضغط علي الرابط التالي ثم اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية ثم اختيار تسجيل رغبة تقليل الاغتراب ثم تسجيل بيانات الطالب.

كشف موقع التنسيق الإلكتروني أن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية تكون عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات لتقليل الاغتراب والتحويلات بتنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ .