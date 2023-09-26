خاصة الآداب والتجارة والحقوق.. السيسي يوجه رسالة بشأن ربط الكليات بسوق العمل

علق الرئيس السيسي، على التخصصات الدراسية واحتياجات سوق العمل، قائلا:"اللي هيخش كلية الآداب والتجارة والحقوق فرص عملهم إي..إحنا كـ دولة وتعليم بذلنا جهد اتغيير فكرة الأهل والطلاب بحصولهم على شهادات فقط.

وأضاف "الرئيس السيسي" خلال كلمته ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر،:" هناك كثير من التخصصات التي يتم تدريسها توفر فرص عمل منعدمة أو محدودة، في حين أن سوق العمل المحلي والعالمي ينتظر مئات الطلاب من مجال الرقمنة والتكنولوجيا".

واسترسل:" نحن في حاجة إلى عدد معين من طلاب كلية الآداب، ولكن لسنا بحاجة إلى هذا الكم من طلاب كلية الآداب".