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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رضوان يفتتح معرض أهلاً مدرستي بالشيخ زويد

معرض أهلا مدرستي
معرض أهلا مدرستي بالشيخ زويد

افتتح  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  محافظة شمال سيناء ،اليوم معرض " أهلاً مدرستي" والذي أقامته إدارة الشيخ زويد التعليمية ،تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.


وكان في استقباله سلامه سالمان مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية ،و  ايمن شراب وكيل إدارة الشيخ زويد التعليمية .
 

الأسر المنتجة:

 

وافاد  ايمن شراب وكيل ادارة الشيخ زويد التعليمية،  بأن فور صدور التعليمات من وكيل الوزارة تم تنفيذها فوراً ،  بتكليف ادارتي المشاركة المجتمعية والاسر المنتجة بالتوجه للاسواق واختيار التجار المتعاونين بمختلف المنتجات اللازمة للمعرض. 
 

 وقد ضمت المعروضات وخاصة انها تشمل جميع ما يحتاجه ابنائنا الطلاب من مستلزمات دراسية من ادوات مكتبية وملابس وشنط وأحذية.

وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة السيناوية وتمكنتا من شراء احتياجات أبنائها في مختلف المراحل التعليمية. 

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