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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد طلاقها من شريف منير.. صور أثارت الجدل لـ لورا عماد

لورا عماد
لورا عماد

أعلن الفنان شريف منير انفصاله عن الفنانة لورا عماد بشكل رسمي، وكتب بذلك منشور عبر حسابه على Instagram

وكتب شريف منير: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".

 

صور أثارت الجدل لـ لورا عماد

 

وفتحت لورا عماد الباب أمام الشائعات لتزيد الأقاويل حول طلاقها من الفنان شريف منير، وابتعاد ابنتيها عنها، وكان الأمر مفاجئا لجمهور شريف منير، فهو يعيش حياة مستقرة منذ 20 عاما مع زوجته لورا.

 

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وعملت لورا عماد في البداية كموديل للإعلانات، وفيما بعد تحولت عن طريق الصدفة إلى طريق التمثيل ولكن الأمر جاء بالصدفة.

 

ويصاحب ظهور لورا عماد الجدل، وذلك لاختيارها إطلالات مناسبة لكل مناسبة تظهر بها، بالإضافة إلى اختيارها المناسب لتسريحات شعرها، والمكياج، وإليكم أبرز صور للورا عماد..

 

لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد شريف منير الفنان شريف منير صور أثارت الجدل لـ لورا عماد الفنانة لورا عماد

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