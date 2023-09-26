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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

نصائح لتحضير لانش
نصائح لتحضير لانش بوكس صحي  

تشعر الأمهات بالحيرة عند تحضير اللانش بوكس، وذلك لأنهن يردن وضع مكونات صحية، ومغذية ومشبعة تيضا للاطفال، وفي السطور التالية سنقوم بذكر نصائح بسيطة لتحضير لانش بوكس صحي.

 

نصائح لتحضير لانش بوكس صحي

 

ويجب إختيار مأكولات وأطعمة صحية عند تحضير اللانش بوكس؛ بحيث انها تمد اجسام الاطفال بالعناصر الغذائية الصحية التي يحتاجونها، بالإضافة إلى انها تعطيهم إحساسا بالشبع لفترات طويلة.

 

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ومن الضروري تنظيف اللانش بوكس جيدًا وتجفيفه، ووضع مناديل أسفل الطعام لمنع تفاعله مع اللانش بوكس إذا كان رطبًا.

 

وكشف موقع هيلثي، بأن هناك بعض النصائح البسيطة التي يمكن إتباعها لتحضير لانش بوكس صحي، ومن ابرزها ما يلي :

 

نصائح لتحضير لانش بوكس صحي

 

- الحرص على ضرورة وضع كافة أنواع الطعام المفيدة لصحة طفلك وعمره.

- استخدام الأطعمة الطازجة.

- وضع الخضروات والفواكه، مثل: الخيار والجزر، والخس والجرجير والبرتقال، وشرائح التفاح.

- وضع البروتينات، مثل: شرائح من الفراخ المشوية أو البيض أو الجبنة.

- وضع بعض منتجات الألبان، مثل: الزبادي بالفراولة أو التوت، أو علبة من الحليب سادة أو بالفواكه.

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