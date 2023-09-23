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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تهملها.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

معايير إختيار اللانش
معايير إختيار اللانش بوكس الصحي

يستعد الطلاب والآباء لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومن الأدوات التي لا غنى عنها في حقيبة كل طالب هو اللانش بوكس، والذي يستخدم في حفظ الطعام، والسندويتشات.

 

معايير إختيار اللانش بوكس الصحي

 

وعند إختيار اللانش بوكس يجب اختياره بشكل دقيق، وذلك حتى يكون صحي قدر المستطاع، ولا يتسبب في مشاكل صحية.

 

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ووفقا لما نشر في موقع “هيلثي”، هناك بعض المعايير التي يجب وضعها عند شراء اللانش بوكس، ومن أهمها :

 

معايير إختيار اللانش بوكس الصحي

 

_ يجب أن يكون اللانش بوكس محفورًا عليه الرقم 5 من الأسفل.

 _ يجب البحث عن كلمة "BPA free" على العلبة، أو زجاجة المياه، وهي علامة تشير إلى خلو البلاستك من مادة ضارة تسمى Bisphenol A .

اختيار اللانش بوكس معايير اختيار اللانش بوكس حفظ الطعام السندويتشات

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