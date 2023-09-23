لا تهملها.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

يستعد الطلاب والآباء لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومن الأدوات التي لا غنى عنها في حقيبة كل طالب هو اللانش بوكس، والذي يستخدم في حفظ الطعام، والسندويتشات.

معايير إختيار اللانش بوكس الصحي

وعند إختيار اللانش بوكس يجب اختياره بشكل دقيق، وذلك حتى يكون صحي قدر المستطاع، ولا يتسبب في مشاكل صحية.

ووفقا لما نشر في موقع “هيلثي”، هناك بعض المعايير التي يجب وضعها عند شراء اللانش بوكس، ومن أهمها :

معايير إختيار اللانش بوكس الصحي

_ يجب أن يكون اللانش بوكس محفورًا عليه الرقم 5 من الأسفل.

_ يجب البحث عن كلمة "BPA free" على العلبة، أو زجاجة المياه، وهي علامة تشير إلى خلو البلاستك من مادة ضارة تسمى Bisphenol A .