بعد تحذيرات.. أضرار استخدام أدوية السكر لإنقاص الوزن

حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام أدوية السكر في التخسيس، عبر منشور على صفحتها الرسمية فيسبوك، وشددت على خطورة تناول أدوية السكر لعلاج السمنة أو استخدامها في فقدان الوزن.

مخاطر تناول أدوية السكر لغرض فقدان الوزن

وقالت الهيئة في تحذيرها: ”إن استخدام أدوية السكر مع عدم الحاجة إليها لعدم إصابة الشخص بمرض السكري، يحدث آثارًا جانبية بالغة الخطورة في حال تناولها الشخص بجرعات كبيرة، أو تناولها مع أدوية معينة أخرى لفقدان الوزن.

وقد اتجه بعض الأشخاص مؤخرا لتناول ادوية علاج السكر لغرض خسارة الوزن، وذلك دون معرفة مخاطر هذا الفعل على صحتهم، وسوف نستعرض لكم ابرز مخاطر ادوية السكر لغرض التخسيس، وفقا لما نشر في موقع Everydayhealth.

_ تسبب ادوية السكر نقص حاد في سكر الموجود في الدم .

_ تسبب مشاكل خطيرة لمرضى الكبد والكلى والقلب.

مخاطر تناول أدوية السكر لغرض فقدان الوزن

_ الإصابة بأورام الغدة الدرقية خاصة إذا كان الشخص لديه تاريخ شخصي أو عائلي من الإصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي أو الورم الصماوي المتعدد

_ تسبب مشاكل كبيرة وممنوعة لحالات إلتهاب البنكرياس

_ تسبب كسل وخمول الجسم عامة والبنكرياس خاصة.

_ تلف الأعصاب، وأمراض القلب، ومشكلات العين.

_ يرفع نسبة الحرق الي درجة خطيرة ، لان حرق الدهون.

_ يعمل على خفض كمية الجلوكوز الذي يتم إفرازه من الكبد مما يؤثر علي وظائف الكبد .

_ يسبب عدة أعراض جانبية منها اضطراب المعدة، وآلام العضلات والنعاس.