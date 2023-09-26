عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يصيب العين.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض الضمور البقعي

امراض العين
امراض العين

الضمور البقعي هو مرض يصيب العين ويؤثر على الرؤية المركزية، والأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعي لا يمكنهم رؤية الأشياء أمامهم مباشرة.

تحدث حالة العين الشائعة المرتبطة بالعمر في الغالب عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

منتشرة بعد الـ 40.. ما هي الفيبروميالجيا

نوع توابل رخيص يحمى من السرطان.. اكتشفه


ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك فإن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الضمور البقعي.

كما يوحي مصطلح "الضمور البقعي المرتبط بالعمر" (AMD)، فمن المرجح أن يحدث الضمور البقعي مع تقدمك في السن ومع ذلك، يمكن أن يصاب الأشخاص بالتنكس البقعي في سن أصغر بسبب عدة عوامل.

بالإضافة إلى العمر، تشمل عوامل خطر الضمور البقعي التى تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة به ما يلي:

وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض الضمور البقعي.
زيادة الوزن.
التدخين .
الإصابة بارتفاع ضغط الدم  .
تناول نظام غذائي غني بالدهون المشبعة .

الضمور البقعي التدخين الأكثر عرضة الضمور البقعي المرتبط بالعمر ضغط الدم زيادة الوزن التنكس البقعي ارتفاع ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

رسميا.. الجزائر تنسحب من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

موضوعات متعلقة

فاكهة لن تتوقعها تحميك من أمراض القلب

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

نوع من السجائر يؤدي إلي الإدمان | تعرف عليه

رخيصة جدا ..فاكهة غير متوقعة تقلل الكوليسترول بالدم

آلام شديدة.. كيف تتخلص من تشنجات المعدة؟

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا

لمرضى الربو والصدر .. عشبة رخيصة جدا تقى من مشاكل الشتاء

انتبه .. هذه الأطعمة تساعد في علاج الصداع

ترشيحاتنا

جدول الانتخابات الرئاسية 2024.. كل ما تريد معرفته عن شروط الترشح

انفجاران يهزان منازل السويد.. والسبب غامض

هجوم مدمر يجتاح إثيوبيا قادما من إريتريا.. تفاصيل

مصطفى مدبولي يهنئ الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ7 عالميًّا في الاستزراع السمكي

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع لحماس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحلاقة شعر غريبة.. كيم كارداشيان تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

المرأة نكدية أكثر من الرجل.. أبرز إطلالات نجلاء بدر بعد تصريحاتها الأخيرة

تغييرات جذرية بقائمة المنتخب.. حارس جديد ينافس الشناوي وغموض موقف كهربا

فيديو

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ