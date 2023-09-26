يصيب العين.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض الضمور البقعي

الضمور البقعي هو مرض يصيب العين ويؤثر على الرؤية المركزية، والأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعي لا يمكنهم رؤية الأشياء أمامهم مباشرة.

تحدث حالة العين الشائعة المرتبطة بالعمر في الغالب عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.



ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك فإن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الضمور البقعي.

كما يوحي مصطلح "الضمور البقعي المرتبط بالعمر" (AMD)، فمن المرجح أن يحدث الضمور البقعي مع تقدمك في السن ومع ذلك، يمكن أن يصاب الأشخاص بالتنكس البقعي في سن أصغر بسبب عدة عوامل.

بالإضافة إلى العمر، تشمل عوامل خطر الضمور البقعي التى تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة به ما يلي:

وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض الضمور البقعي.

زيادة الوزن.

التدخين .

الإصابة بارتفاع ضغط الدم .

تناول نظام غذائي غني بالدهون المشبعة .