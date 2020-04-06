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مرأة

هذا الطعام يحمي من الضمور البقعي في العين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:36 م
اسماء محمد
مع تقدم العمر يعاني البعض من ظهور مشاكل في النظر كانخفاض الرؤية والزغللة التى تنتج عن حدوث مشاكل عديدة منها مرض الضمور البقعي.


ذكر موقع " readersdigest" أظهرت مجموعة متزايدة من الأبحاث أن تناول الأطعمة المناسبة يمكن أن يساعد في درء الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) ، وهو السبب الرئيسي للعمى لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ، وفقًا لجمعية البصريات الأمريكية.
 

تظهر الدراسات أن تطور المرض مرتبط بالصباغ البقعي المستنفد، وهي طبقة الشبكية التي تعمل على تصفية موجات الضوء الأزرق الضارة وتقلل من عدد الجذور الحرة في المنطقة البقعية. "


المواد المضادة للاكسدة مثل zeazanthin واللوتين الموجودة في الكنتالوب والتى ثبت حمايتها للعين وكنس الجذور الحرة في شبكية العين"، وتظهر دراسة أخرى أن تناول ثلاث حصص من الفاكهة يوميًا يؤثر على صحة العين ويقلل من خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر خاصة انه يحتوى على فيتامين ج .

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