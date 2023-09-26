ماذا تفعل زبدة الفول السوداني للشعر؟.. شاهد النتيجة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الفول السوداني للشعر ..

· يغذي بصيلات الشعر، ويمد الشعر بالبيوتين الذي يمنح الشعر الحيوية، وبالعديد من الفيتامينات التي تعالج الشعر الهش والضعيف.

· يحسن صحة فروة الرأس والشعر.

.يقوي الشعر، ويقلل تساقطه، ويعزز كثافته، لاحتوائه على الأرجنين.

· يعزز عملية إنتاج الكولاجين في أنسجة الشعر.

· يعزز نمو الشعر، ويزيد طوله، لاحتوائه على أحماضد9⁸ الأوميغا3.د

· يرطب الشعر، ويمنحه النعومة واللمعان

· يخلص الشعر من العلكة في حال التصاقها به.

· الفول السوداني للعناية بالشعر.. يستخدم الفول السوداني للعناية بالشعر، من خلال تطبيق زبدة الفول السوداني على جذور الشعر وأطرافه، وتدليك فروة الرأس بزبدة الفول السوداني بشكل مباشر.

. يعالج الأمراض الجلدية، مثل: الإكزيما، ويخفف تورم الجلد واحمراره.

· يجدد خلايا البشرة، ويقضي على البكتيريا التي تسبب ظهور حب الشباب.

· يمنع نمو وانتشار الجذور الحرة في الجلد، ويحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

· يعجل التئام الجروح، ونمو وإصلاح أنسجة الجسم، لاحتوائه على البيتاكاروتين، والعديد من مضادات الأكسدة.

· ينظف خلايا البشرة، ويزيل الأوساخ.