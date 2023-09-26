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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا تفعل زبدة الفول السوداني للشعر؟.. شاهد النتيجة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الفول السوداني للشعر ..

·  يغذي بصيلات الشعر، ويمد الشعر بالبيوتين الذي يمنح الشعر الحيوية، وبالعديد من الفيتامينات التي تعالج الشعر الهش والضعيف.
· يحسن صحة فروة الرأس والشعر.
.يقوي الشعر، ويقلل تساقطه، ويعزز كثافته، لاحتوائه على الأرجنين.
·  يعزز عملية إنتاج الكولاجين في أنسجة الشعر.
·   يعزز نمو الشعر، ويزيد طوله، لاحتوائه على أحماضد9⁸ الأوميغا3.د
· يرطب الشعر، ويمنحه النعومة واللمعان
·  يخلص الشعر من العلكة في حال التصاقها به.

·  الفول السوداني للعناية بالشعر.. يستخدم الفول السوداني للعناية بالشعر، من خلال تطبيق زبدة الفول السوداني على جذور الشعر وأطرافه، وتدليك فروة الرأس بزبدة الفول السوداني بشكل مباشر.
.  يعالج الأمراض الجلدية، مثل: الإكزيما، ويخفف تورم الجلد واحمراره.
· يجدد خلايا البشرة، ويقضي على البكتيريا التي تسبب ظهور حب الشباب.
·  يمنع نمو وانتشار الجذور الحرة في الجلد، ويحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.
· يعجل التئام الجروح، ونمو وإصلاح أنسجة الجسم، لاحتوائه على البيتاكاروتين، والعديد من مضادات الأكسدة.
· ينظف خلايا البشرة، ويزيل الأوساخ.

الفول السوداني العديد من الفيتامينات بصيلات الشعر زبدة الفول السوداني زبدة الفول فروة الرأس والشعر

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