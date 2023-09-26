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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أذربيجان يتعهد للولايات المتحدة بعدم تنفيذ عمليات عسكرية آخري في كاراباخ

الرئيس الأذربيجاني
الرئيس الأذربيجاني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حصل على تأكيد من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بأن أذربيجان لا تنوي تنفيذ عمليات إضافية في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على 70% من المسائل العالقة مع أرمينيا خلال المباحثات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن المحادثات كانت بناءة.

وأضاف مستشار الرئيس الأذربيجاني في تصريحات للصحفيين، أن أذربيجان لا تريد تقسيم المنطقة، مشيرا إلى أن الفرص الآن أفضل لدفع عملية التطبيع مع أرمينيا.

وأشار حاجييف إلى أن أذربيجان لديها أجندة إيجابية، وهناك استعداد كبير للحوار والعمل البناء مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح مستشار الرئيس الأذربيجاني، أن السيناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي كان ضد أذربيجان وكان هناك لوبي وراء ذلك.

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