الأرمن الأصليون يفرون من كاراباخ بعد هزيمة مقاتليهم أمام أذربيجان

فر آلاف الأرمن من منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية، الاثنين، واصطفوا في طوابير للحصول على الوقود وأغلقوا الطريق الجبلي المؤدي إلى أرمينيا بعد هزيمة مقاتليهم على يد أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة.

وقالت قيادة الأرمن البالغ عددهم 120 ألف أرمني والذين يعتبرون كاراباخ وطنهم لرويترز يوم الأحد إنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان وأنهم سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم يخشون الاضطهاد والتطهير العرقي.

وفي عاصمة كاراباخ، المعروفة باسم ستيباناكيرت في أرمينيا وخانكيندي في أذربيجان، كانت حشود من الناس يقومون بتحميل ممتلكاتهم في الحافلات والشاحنات أثناء مغادرتهم إلى أرمينيا.

واتسمت عمليات المغادرة الجماعية بالارتباك.

وذكرت تقارير إخبارية محلية نقلاً عن أمين المظالم في ناغورنو كاراباخ جيغام ستيبانيان، أن انفجارًا وقع في مستودع لتخزين الغاز على طريق خارج العاصمة أدى إلى إصابة أكثر من 200 شخص. وقال ستيبانيان إن معظم المصابين في حالة خطيرة أو خطيرة للغاية ويلزم نقلهم إلى خارج المنطقة بشكل عاجل لتلقي العلاج.

وقال اللاجئون الذين وصلوا إلى أرمينيا لرويترز إنهم يعتقدون أن تاريخ دولتهم الانفصالية قد انتهى.

وقالت آنا أجوبيان التي وصلت إلى بلدة جوريس الحدودية في أرمينيا لرويترز 'لن يعود أحد. هذا كل شيء'. 'أعتقد أن موضوع كاراباخ انتهى الآن إلى الأبد'.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة سلمتها رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) سامانثا باور إلى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن الولايات المتحدة ستساعد في تلبية الاحتياجات الإنسانية.

وقال باشينيان لباور، بحسب نص الحكومة الأرمنية: “أنتم تعلمون، لسوء الحظ، أن عملية التطهير العرقي للأرمن في ناغورنو كاراباخ مستمرة، وهي تحدث الآن، وهي حقيقة مأساوية للغاية”.

وقالت أذربيجان، التي نفت مرارا وتكرارا أي مزاعم عن التطهير العرقي، إن حقوق الأرمن في كاراباخ، وهي منطقة معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، سيتم ضمانها.

لكن الآلاف من الأرمن العرقيين غادروا بالفعل. وقالت الحكومة الأرمينية إن ما لا يقل عن 6650 شخصًا من ناجورنو كاراباخ عبروا إلى أرمينيا، ارتفاعًا من حوالي 4850 شخصًا قبل خمس ساعات.

وقالت القيادة العرقية الأرمنية إنها ستبقى في مكانها حتى يتمكن كل من يريدون مغادرة ما يسمونه آرتساخ من المغادرة. وحثوا السكان على الامتناع عن الازدحام في الطرق لكنهم وعدوا بالوقود المجاني لجميع الذين يغادرون.

استضاف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حليفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين في منطقة ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، وهو قطاع من الأراضي الأذربيجانية تفصله أرمينيا عن بقية البلاد.

وألمح علييف إلى احتمال إنشاء ممر بري من القطاع إلى بقية أراضي أذربيجان عبر أرمينيا، وهو ما يعارض الفكرة.

يغير الانتصار الأذربيجاني توازن القوى الدقيق في منطقة جنوب القوقاز، وهي عبارة عن خليط من العرقيات تتقاطع مع خطوط أنابيب النفط والغاز حيث تتصارع روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإيران على النفوذ.

منذ تفكك الاتحاد السوفييتي، اعتمدت أرمينيا على الشراكة الأمنية مع روسيا، في حين اقتربت أذربيجان من تركيا، التي تتقاسم معها العلاقات اللغوية والثقافية.

وحذرت روسيا باشينيان أرمينيا من أنه لا يتحمل سوى المسؤولية عن انتصار أذربيجان على كاراباخ لأنه أصر على مغازلة الغرب بدلا من العمل مع موسكو وباكو من أجل السلام.

وقالت روسيا إن باشينيان 'امتنع عن العمل بشكل متناغم مع روسيا وأذربيجان وركض بدلا من ذلك إلى الغرب' لحل أزمة قره باغ. وقال باشينيان يوم الأحد إن روسيا لم تساعد يريفان في قضية كاراباخ.

وأعربت واشنطن عن قلقها إزاء أزمة كاراباخ.

وقالت باور، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: 'أنا هنا لأكرر دعم الولايات المتحدة القوي وشراكتها مع أرمينيا وللتحدث مباشرة مع المتضررين من الأزمة الإنسانية في ناجورنو كاراباخ'.

وقال أرمن قره باغ إن روسيا والغرب وأرمينيا نفسها تخلت عنهم، وتحدث البعض بالدموع عن نهاية حقبة أرمن قره باغ.

سربوهي، وهي أم لثلاثة أطفال وصلت إلى أرمينيا، تذرف الدموع وهي تحمل ابنتها الصغيرة.

وقالت: 'لقد تركت كل شيء هناك'.

انتصار أذربيجان

ويعكس انتصار أذربيجان الهزيمة المذلة التي منيت بها البلاد مع تفكك الاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى تشريد حوالي سبع سكانها وسيطرة الأرمن على مساحات واسعة من الأراضي حول كاراباخ.

لقد أصبحت منطقة ناجورنو كاراباخ على مر القرون تحت سيطرة الفرس والأتراك والروس والعثمانيين والسوفييت. وقد طالبت بها كل من أذربيجان وأرمينيا بعد سقوط الإمبراطورية الروسية في عام 1917، وفي العهد السوفييتي تم تصنيفها منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل أذربيجان.

وفي الفترة من 1988 إلى 1994، قُتل حوالي 30 ألف شخص ونزح أكثر من مليون شخص، معظمهم من العرقية الأذربيجانية، عندما تخلص الأرمن من السيطرة الأذربيجانية الاسمية فيما يعرف الآن باسم حرب كاراباخ الأولى.

استعادت أذربيجان الأراضي في ناغورنو كاراباخ وما حولها في حرب ثانية في عام 2020، والتي انتهت باتفاق سلام توسطت فيه موسكو ونشر وحدة من قوات حفظ السلام الروسية.

وقال أردوغان التركي، الذي دعم أذربيجان بالأسلحة في صراع 2020، الأسبوع الماضي إنه يدعم أهداف العملية العسكرية الأخيرة لأذربيجان لكنه لم يلعب أي دور فيها.

وتقول أرمينيا إن أكثر من 200 شخص قتلوا وأصيب 400 آخرون في العملية الأذربيجانية الأسبوع الماضي.