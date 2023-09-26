أذربيجان: الاتفاق على 70% من المسائل العالقة مع أرمينيا برعاية أوروبية

قال مستشار رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على 70% من المسائل العالقة مع أرمينيا خلال المباحثات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن المحادثات كانت بناءة.

وأضاف مستشار الرئيس الأذربيجاني في تصريحات للصحفيين، أن أذربيجان لا تريد تقسيم المنطقة، مشيرا إلى أن الفرص الآن أفضل لدفع عملية التطبيع مع أرمينيا.

وأشار حاجييف إلى أن أذربيجان لديها أجندة إيجابية، وهناك استعداد كبير للحوار والعمل البناء مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح مستشار الرئيس الأذربيجاني، أن السيناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي كان ضد أذربيجان وكان هناك لوبي وراء ذلك.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إنه في سياق تنفيذ إجراءات مكافحة الإرهاب في إقليم ناجورني كاراباخ، استعادت أذربيجان سيادتها بالكامل على البلاد.

وقال علييف، في بيان صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "إن قوات بلاده وضعت حدا للاحتلال، واستعدنا سلامة أراضينا بالكامل من خلال إنشاء نقاط تفتيش حدودية على حدودنا مع أرمينيا في اتجاه لاتشين”.

وأضاف الرئيس الأذربيجاني: “قبل 5 أيام، ضمنا سيادتنا بالكامل واستعدناها نتيجة إجراءات مكافحة الإرهاب التي تم تنفيذها في أقل من 24 ساعة، حيث استسلم الجيش الأرمني، المتمركز بشكل غير قانوني على أراضي أذربيجان، وبالتالي ضمنت أذربيجان سيادة الدولة بالكامل".