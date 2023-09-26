في أقل من 10 دقائق.. طريقة عمل عيش السرايا

تعتبر طريقة عمل عيش السرايا هي نوع من الحلوى التقليدية، والتي يشتهر بها الشرق الأوسط، وخاصة بلاد الشام وسوريا ولبنان، وهي حلوى تقدم باردة، ويتم تحضيرها بخبز التوست.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل عيش السرايا، وهي من الحلويات العربية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من 10 دقائق، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل عيش السرايا

طريقة عمل عيش السرايا

مقادير طريقة عمل عيش السرايا :

1 كوب قطر

1 كوب سكّر

½ كوب ماء

2 ملعقة صغيرة عصير حامض

2 ملعقة كبيرة ماء زهر

6 شريحة توست طري

½1 كوب حليب بودرة بلا دسم

4 كوب ماء

6 ملعقة كبيرة نشاء

2 ملعقة كبيرة ماء زهر

½ كوب ماء ورد

½ كوب فستق حلبي، مطحون ناعم

طريقة عمل عيش السرايا :

_ نضع السكّر مع الماء في وعاء على نار متوسطة.

_ نحرّك المزيج باستمرار حتّى بدء الغليان.

_ يضاف عصير الحامض وماء الزهر تدريجيّاً ونحرّك جيّداً، ونضعه جانباً ليبرد.

_ نقوم بإزالة اطراف التوست ونفرد الشرائح في صينيّة زجاجيّة بحجم 30 × 20 .

_ نسكب القطر فوق التوست بالتساوي حتّى يتشرّبه كليّا.

_ نذوّيب الحليب مع الماء والنشاء على البارد، ونضع المزيج على نار متوسّطة، ونحرّك باستمرار حتّى بدء الغليان.

_ يضاف ماء الزهر وماء الورد، ونحرّك حتّى يسمك المزيج.

_ نسكب فوق شرائح التوست ونضع الصينيّة في البرّاد حتّى تتجمد.

_ نرشّ الفستق على الوجه بالتساوي قبل الأكل بقليل.

_ نقطّع الصينيّة إلى 12 قطعة متساوية، ونقدّم عيش السرايا باردا.