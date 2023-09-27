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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكشكي: الرئيس حرص على تقديم الحقائق والمعلومات.. والمواطن رقم أساسي للدولة المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إنّ اليوم شهد مكاشفة ومصارحة من خلال الفعاليات التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد ظهر في حديثه أن المواطن رقم مهم ورئيسي وأساسي عند الدولة المصرية في عهده.

 

وأضاف الكشكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على تقديم الحقائق والمعلومات الواقعية ووضعها أمام المواطن وهو أمر في منتهى التقدير والاحترام بحيث يكون شريكا في الذي يحدث بدولته وبلده.

 

وتابع الكاتب الصحفي، أن ما تحقق من إنجازات قد يكون مرضيا عند البعض إلى حد، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على المزيد في التعليم والصحة والشباب والرياضة وكل القضايا التي طُرحت، وبالتالي، فقد طلب الوزراء الذين شاركوا في الجلسات التحدث وذكر الحقائق كما هي، بحيث يكون المواطن شريكاً أساسياً ورئيسياً في الإجراءات والتحركات المختلفة.
 

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي جمال الكشكي الإعلامية منة فاروق المواطن الدولة المصرية

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