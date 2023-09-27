برقم غير متوقع.. سعر صادم لـ فستان جومانا مراد الفسفوري |شاهد

نشرت الفنانة جومانا مراد صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها لمعرض رسم صور، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

سعر فستان جومانا مراد الفسفوري

وظهرت جومانا مراد بفستان طويل باللون الفسفور وبأكمام طويلة، وبتصميم مميز من الأكتاف والصدر، مع كشكشة من منطقة الخصر.

وكان فستان جومانا مراد من تصميم مصمم أزياء Alex Perry ، ووصل سعره إلى 5,588 ريال سعودي، وهو ما يعادل 46062.04 جنيه مصري.

وقامت جومانا مراد بلم خصلات شعرها السوداء إلى الوراء، وتركه منسدلًا على ظهرها بتسريحة انسابية وناعمة.

وأكملت جومانا مراد إطلالتها بوضع لمسات ناعمة من المكياج، والتي اعتمدت على الألوان الترابية، فقد اختارت اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود، والماسكرا، والآي لاينر، واختارت آي شادو بدرجات الكشميري.

وأبرزت جومانا مراد إطلالتها ببعض الإكسسورات اللافتة، فقد اختارت كولية وقرطين واسورة وخاتم الماسية باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

الفنانة جومانا مراد