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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لاعبة جمباز برازيلية تثير الجدل لإصابتها بالتسمم بسبب نوع شائع من الصلصة

أمرأة تثير الجدل
أمرأة تثير الجدل بإصابتها بالتسمم بسبب نوع شائع من الصلصة

أثارت واقعة  تعد غربية من نوعها الكثير من الجدل فقد أصيبت امرأة برازيلية وهي موظفة عامة ولاعبة جمباز تبلغ من العمر 47 عاما وتدعى  دوراليس كارنيرو سوبريرا جويس بغيبوبة مفاجئة ليتوقف جسمها عن العمل وذلك بعد تناولها طعاماً ملوثاً يشتبه  أنه سبب إصابتها بالتسمم الغذائي، لتمضي عامًا في المستشفى وذلك بعد تناولها لصلصة البيستو، وإصابتها بمرض نادر.

 صلصة البيستو 

 وفقا لجريدة "دايلي ميرور" البريطانية قد أصيبت السيدة بحالة مرضية قد غيرت حياتها وذلك بعد تناولها لصلصة البيستو وهو نوع من الصلصة والتي تضاف إلى الطعام، لتسبب  في إصابتها بتسمم وغيبوبة وذلك بعد فترة  من تناول صلصة البيستو الذي لم يكن على ملصقه تاريخ انتهاء الصلاحية. 

قالت دوراليس: "لم يكن للبيستو تاريخ انتهاء الصلاحية، ولم يعط أي تعليمات للتخزين، لتحتفظ بالصلصة في المخزن لتستخدمها في النهاية  إلا انه في المقابل بعد تناولها  شعرت أنها أصبحت أسوأ، وبدأت تشعر بالوخز في اللسان. 

 

لاعبة جمباز التسمم الغذائي صلصة البيستو إنتهاء الصلاحية

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