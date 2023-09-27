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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سيدة تنجب توأم بعمرين مختلفين والسبب "الحمل الفائق".. اعرف الحكاية

سيدة تنجب توأم بعمرين
سيدة تنجب توأم بعمرين مختلفين والسبب الحمل الفائق

للمرة العاشرة فقط في التاريخ، حملت سيدة مرتين خلال 3 أسابيع وأنجبت توأم بعمرين مختلفين بسبب ظاهرة الحمل الفائق النادرة الحدوث والاكتشاف. 

عندما كانا يجري الزوجان الأستراليان ساندرا وديفيد سيرل، 36 و40 عاما المرحلة الثالثة من علاج التلقيح الصناعي في أغسطس 2022 اكتشف الأطباء ما أصابهم بالذهول أثناء التصوير بالموجات فوق الصوتية. 

تؤأم نادر 

ووفقا للأطباء، لم يدرك الزوجان في مرحلة “التلقيح الصناعي” أن الزوجة حاملا بالفعل في الطفل الثالث طبيعيا كما أنها أم بالفعل لكل من  جورجيا، 5 سنوات، وفريد، 3 سنوات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” منذ ساعات قليلة، فإن الأم الأسترالية أنجبت بالفعل بعد 9 شهور في أبريل التوأمين، مايكل وبوبي.

وقال الأب الاسترالي “سيرل” لصحيفة “ذا ويست”: "في البداية، لم نفهم كيف يمكن أن يحدث ذلك، خاصة عندما تخضع لعملية التلقيح الصناعي، لكنها حالة علمية مبنية على حقائق".

وأضاف الزوج أن الحمل الطبيعي كان بمثابة صدمة للأطباء خاصة أنه وزوجته امتنعا عن بعضهما البعض خلال فترة التلقيح الصناعي إضافة إلى أن عدد البويضات عند الزوجة قليل، والزوج كان مصابا بسرطان الخصية في عام 2015.

ولفت إلى أن وزن ابنه الثالث “بوبي” ثلاثة كيلوجرامات عند الولادة، وابنه الرابع “مايكل” كان وزنه كيلوجرامين فقط.

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الحمل الفائق

يذكر أنه تعد السمة الرئيسية لظاهرة “الحمل الفائق” الذي يصعب اكتشافه "نمو الجنينين بمعدلات عمرية مختلفة" كما يمكن أن يزيد “الحمل الفائق” من خطر حدوث مضاعفات بالنسبة للطفل الأصغر سنا، لأنه أكثر عرضة لخطر الولادة قبل الأوان.

ويكون التوائم إما متطابقين عندما تنقسم بويضة واحدة إلى قسمين بعد تخصيبها، أو غير متطابقين عندما يتم إطلاق بيضتين منفصلتين وتخصيبهما بحيوانات منوية مختلفة زرعت في الرحم.
 

 

 

 

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سيدة تنجب توأم بعمرين مختلفين والسبب "الحمل الفائق".. اعرف الحكاية

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