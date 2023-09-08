توأم يحقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا لسبب غير متوقع.. شاهد

أثار تؤمان وهما روزي و كاثي هيفرمان الكثير من الجدل وذلك بعد أن تمكن التوأم اللتان تبلغان من العمر 69 عامًا القيام بتحقيق شهرة واسعة وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب حرصهما الكبير على ارتداء نفس الملابس والقيام بنفس التسريحات للشعر حتى أرتداء النظارات من نفس التصميم، وذلك على مدار 23 عاماً



وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية لاتنفصل الشقيقتان عن بعضهما ويقضيان الوقت معًا سواء عند ركوب الحافلة، والتنزه والتسوق.



وقد يعمل التوأمان معًا منذ 11 عامًا في كلا من أعمال التنظيف، لكنهما قد تقاعدا منذ فترة.



وقد بدأ الشقيقتان يرتديان ملابس متشابهة عند كانت أعمارهما في سن الـ13 عامًا.