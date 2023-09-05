يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

أثار الشيف بوراك الجدل من جديد بعد ظهوره بمقطع فيديو تم نشره عبر حسابه الشخصي على الانستجرام

قد ظهر الشيف التركي كزن بوراك في مقطع الفيديو له من داخل المستشفى، وذلك بعد فترة وجيزة من انتشار أنباء خلافه مع والده.

وقد ظهر بوراك على سرير المستشفى، وهو معلقًا بيديه بعض المحاليل الطبية، وقد قام بالكتابة على الفيديو: عين الشر.أنا بخير، كان لدي ألم في المرارة.

وقد انهالت التعليقات على فيديو بوراك يدعون له بالشفاء العاجل

أكد بوراك لمتابعيه، أنه تعرض لأحتيال من قبل والده، مؤكدا أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده،