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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

يثير الجدل من جديد
يثير الجدل من جديد .. مقطع فيديو للشيف بوراك

أثار الشيف بوراك الجدل من جديد بعد ظهوره بمقطع فيديو تم نشره عبر حسابه الشخصي على الانستجرام 

قد ظهر الشيف التركي كزن  بوراك في مقطع الفيديو له من داخل المستشفى،  وذلك بعد فترة وجيزة من انتشار أنباء خلافه مع والده.

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وقد ظهر بوراك  على سرير المستشفى، وهو معلقًا بيديه بعض المحاليل الطبية، وقد قام بالكتابة على الفيديو: عين الشر.أنا بخير، كان لدي ألم في المرارة.

وقد انهالت التعليقات على فيديو بوراك يدعون له بالشفاء العاجل

 أكد بوراك لمتابعيه، أنه تعرض لأحتيال من قبل والده،  مؤكدا  أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده، 

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يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

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