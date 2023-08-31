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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

مقطع فيديو للعلاج
مقطع فيديو للعلاج بالحجامة يثير الجدل لن تتوقع ماذا حدث

أثار مقطع فيديو انتشرعلى نطاق واسع على تطبيق تويتر  الكثير من الجدل  لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد وثق مقطع الفيديو لطريقة غريبة لعلاج بالحجامة في الصين، مختلفة عن الطريقة المعتادة في العلاج.

تقوم الطريقة الأولى على  استخدام عدد من الأكواب النحاسية  على كتفي المريض ومفصل الكتف من الأعلى، بالإضافة إلى كأسين  من الزجاج على جانبي الظهر وبالقرب من منطقة الكلى في الجسم.  


أمّا الطريقة الثانية، فيتم من خلالها وضع عدد من الأكواب النحاسية والتي متعددة الأحجام وذلك على ظهر المريض الذي يستلقي على بطنه، ليتم إشعال النار في فوهته، وووضع إناء أصغر أسفله أيضًا مشتعلًا بالنار.

مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي

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