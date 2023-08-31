مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

أثار مقطع فيديو انتشرعلى نطاق واسع على تطبيق تويتر الكثير من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد وثق مقطع الفيديو لطريقة غريبة لعلاج بالحجامة في الصين، مختلفة عن الطريقة المعتادة في العلاج.

تقوم الطريقة الأولى على استخدام عدد من الأكواب النحاسية على كتفي المريض ومفصل الكتف من الأعلى، بالإضافة إلى كأسين من الزجاج على جانبي الظهر وبالقرب من منطقة الكلى في الجسم.



أمّا الطريقة الثانية، فيتم من خلالها وضع عدد من الأكواب النحاسية والتي متعددة الأحجام وذلك على ظهر المريض الذي يستلقي على بطنه، ليتم إشعال النار في فوهته، وووضع إناء أصغر أسفله أيضًا مشتعلًا بالنار.