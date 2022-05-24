والد التوائم الخمسة بالغربية: إنجاب هذا العدد مفاجأة لم أكن أتوقعها.. فيديو

قال محمود رجب، والد توائم الغربية الـ5، إنه لم يكن يتوقع أن تضع زوجته 5 تواءم، معقبا: "لم أكن اتخيل أن تكون نتيجة الورم الحميد ولادة 5 توائم".

وأضاف "رجب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "جميع الأطباء أجمعوا أنه لابد من حدوث حمل من اجل علاج ورم الثدي".

وأشار: "تابعنا مع دكتور وأكثر حتى حدث الحمل، وفي أول الشهر الثالث من الحمل الطبيب أخبرنا أن هناك مجموعة من الأطفال بعد عمل السونار، وأكد ان هناك 5 توائم".

وأوضح : "انجاب هذا العدد كان مفاجأة"، لافتا: "كنا نتابع مع الأطباء طوال فترة الحمل".