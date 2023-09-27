عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات متنوعة للفنانة حلا شيحة

حلا شيحة 
حلا شيحة 

تصدرت الفنانة حلا شيحة تريند جوجل، وذلك بعدما شاركت صوره لها مع ابنتها الصغيرة، وكتبت عليها أنت راحتي.

إطلالات آثارت الجدل للفنانة حلا شيحة 


وتحرص حلا شيحة على التواصل مع جمهورها بنشر صور وفيديوهات لها ولأولادها، والتي تلقي آعجاب الالاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

تتخطى 40 ألف جنيه.. سعر إطلالة الملكة رانيا الأخيرة

حلقت شعرها كله.. إطلالات صادمة لابنة أحمد الفيشاوي


وأثارت حلا جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعدما قامت بنشر صور لها بدون ارتداء الحجاب والذي انتقده البعض إلى جانب حذفها كل صورها مع زوجها الداعية معز مسعود.

وغالبا ما تظهر حلا شيحة بإطلالات ناعمة وجذابة للغاية، تتمتع بالرقة ، وهي غالبا ما تميل لإرتداء الفساتين الناعمة والبسيطة في تصميماتها.

وتعتمد حلا شيحة على تسريحات الشعر البسيطة فتتركه منسدلا على أكتافها وظهرها، ولكي تبرز من ملامحها الناعمة فلا تتكلف في وضع الكثير من المكياج، وإنما تبرزها بألوان وبعض اللمسات الناعمة.

 

وإليكم ابرز إطلالات الفنانة حلا شيحة، والتي آثارت الجدل..

حلا شيحة 
حلا شيحة 
حلا شيحة 
حلا شيحة 
حلا شيحة 
حلا شيحة 
حلا شيحة 
حلا شيحة 
حلا شيحة 
حلا شيحة 
حلا شيحة 
حلا شيحة 
حلا شيحة 
حلا حلا شيحة الفنانة حلا شيحة تريند جوجل إطلالات آثارت الجدل للفنانة حلا شيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

10 تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

بعد الزيادة الكبيرة فيه| موعد انخفاض أسعار السكر رسميًا

موضوعات متعلقة

حلوى جزائرية.. طريقة عمل المشوك باللوز

تتخطى 40 ألف جنيه.. سعر إطلالة الملكة رانيا الأخيرة

برقم غير متوقع.. سعر صادم لـ فستان جومانا مراد الفسفوري |شاهد

نشرة المرأة والصحة: احذر فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة.. أطعمة تساعد السرطان على الانتشار.. هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها

احذر فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة.. تصيبك بالتسمم الغذائي

نظام غذائي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ؟.. أطعمة ومكملات

في أقل من 10 دقائق.. طريقة عمل عيش السرايا

متشابه مع أمراض أخرى.. احذر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

ترشيحاتنا

أول قرار من لجنة الحكام بعد أزمة أمين عمرو مع الزمالك

بسبب النزاعات.. شيخ الأزهر: القانون البشري يعجز عن توفير حياة طيبة للناس.. فيديو

الكهرباء هتبقى ببلاش| السيسي يصدر أول قرار نووي تمهيدا لدخول مصر عصر جديد بمساعدة روسيا

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبتها السابقة تحت محل عملها

مصر تحصل على مليار دولار جديدة.. ودعم فوري للعاملين بهذا القطاع

الإمام الأكبر: القانون البشري يعجز عن توفير حياة طيبة للناس لقيامه على النزعات الفردية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أسباب غير متوقعة تؤدي لحدوث النزيف الداخلي.. احذرها

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات متنوعة للفنانة حلا شيحة

يصارع الموت.. استغاثة لإنقاذ مصري داخل مستشفى بلندن قبل حدوث كارثة

سبب كارثي لتفاقم عدد ضحايا زفاف نينوى ووفاة العريس وعروسه

فيديو

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ