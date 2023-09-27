تتخطى 60 ألف جنيه.. سعر حقيية نسرين طافش يثير الجدل

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

سعر حقيبة الفنانة نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش، وهي ترتدي فستان مجسم وكت متوسط الطول باللون البرتقالي الفاتح، واختارت عليه حذاء باللون الابيض لتبرز من اناقتها.

فيما نسقت نسرين طافش مع الإطلالة حقيبة من ماركة DOLCE & GABBANA، وبتصميم منقوش بالورود بألوان الأزرق والأحمر والأصفر، وقد وضل سعرها 2.065 دولار أي ما يعادل 64 ألف جنيه.

وتركت نسرين طافش شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واكملت نسرين طافش إطلاتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت الالوان الترابية كاحمر شفاه، فقامت بوضع اللون الكمشيري الفاتح، مع المساكرا والكحل الاسود، والآي شادو بدرجات الكشميري ليبرز من رقة وجمال إطلالتها.

واختارت نسرين طافش بعض الإكسسورات الناعمة، فقد اختارت قرطين ناعمين باللون الأورانج، مع اسورة باللون الفضي، وهو ما أبرز من إطلالتها.

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش