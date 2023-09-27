بعد تصدرها التريند.. إطلالات تبرز جمال لورا عماد طليقة شريف منير

تصدرت الفنانة لورا عماد تريند جوجل، وذلك بعدما نشر زوجها الفنان شريف منير بشكل رسمي بمنشور عبر حسابه على Instagram، انفصاله عنها.

صور تبرز جمال لورا عماد

وكان الأمر مفاجئا لجمهور شريف منير، فهو يعيش حياة مستقرة منذ 20 عاما مع زوجته لورا، إلا أن سكوت لورا أمام الشائعات زادت من الأقاويل حول طلاقها من الفنان شريف منير، وابتعاد ابنتيها عنها.

وعملت لورا عماد في البداية كموديل للإعلانات، وفيما بعد تحولت عن طريق الصدفة إلى طريق التمثيل ولكن الأمر جاء بالصدفة.

ويصاحب ظهور لورا عماد الجدل، وذلك لاختيارها إطلالات مناسبة لكل مناسبة تظهر بها وتبرز فيها من جمالها.

بالإضافة إلى اختيار لورا عماد المناسب لتسريحات شعرها، والمكياج، وإليكم أبرز صور للفنانة لورا عماد والتي تبرز من جمالها.

لورا عماد

لورا عماد

لورا عماد

لورا عماد

لورا عماد

لورا عماد

لورا عماد

لورا عماد

لورا عماد

لورا عماد

لورا عماد

لورا عماد

لورا عماد

لورا عماد