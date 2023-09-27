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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات تبرز جمال لورا عماد طليقة شريف منير

لورا عماد
لورا عماد

تصدرت الفنانة لورا عماد تريند جوجل، وذلك بعدما نشر زوجها الفنان شريف منير بشكل رسمي بمنشور عبر حسابه على Instagram، انفصاله عنها.

صور تبرز جمال لورا عماد

 

وكان الأمر مفاجئا لجمهور شريف منير، فهو يعيش حياة مستقرة منذ 20 عاما مع زوجته لورا، إلا أن سكوت لورا أمام الشائعات زادت من الأقاويل حول طلاقها من الفنان شريف منير، وابتعاد ابنتيها عنها. 

 

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وعملت لورا عماد في البداية كموديل للإعلانات، وفيما بعد تحولت عن طريق الصدفة إلى طريق التمثيل ولكن الأمر جاء بالصدفة.

ويصاحب ظهور لورا عماد الجدل، وذلك لاختيارها إطلالات مناسبة لكل مناسبة تظهر بها وتبرز فيها من جمالها.

بالإضافة إلى اختيار لورا عماد المناسب لتسريحات شعرها، والمكياج، وإليكم أبرز صور للفنانة لورا عماد والتي تبرز من جمالها.

 

لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا عماد
لورا لورا عماد الفنانة لورا عماد تريند جوجل صور تبرز جمال لورا عماد شريف منير

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